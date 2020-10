Bahia surpreende Botafogo no Rio e deixa zona de rebaixamento

Twitter Oficial/EC Bahia Bahia deixa a zona de rebaixamento após oito jogos sem vitórias

Dois jogos atrasados da primeira rodada do Campeonato Brasileiro aconteceram nesta quarta-feira (30). No Rio de Janeiro, o Botafogo foi derrotado pelo Bahia-BA por 2 a 1, com gols de Gilberto e Élber pelo Tricolor e Pedro Raul descontando. Em São Paulo, Corinthians e Atlético-GO ficaram no 0 a 0.

Com os resultados, o Atlético-GO é 13º com 14 pontos, o Corinthians vem em seguida com 13. O Bahia deu um salto para fora da zona de rebaixamento, agora na 16ª posição com 12 pontos. O Botafogo segue na degola, com 11 pontos, na penúltima posição.

O Jogo

No Estádio Nilton Santos, o Botafogo teve sua melhor oportunidade aos 11 minutos. Bruno Nazário fez o cruzamento e Kanu testou rente à meta tricolor. Do outro lado, o Bahia chegou com mais perigo. Gilberto, aos 16, tentou completar cruzamento de Clayson, mas parou na defesa. Na sequência, em mais uma jogada pelo alto, Ernando foi quem finalizou e viu Diego Cavalieri salvar o time da casa. Até que, já aos 41, Gilberto enfim desencantou no Brasileirão. Marco Antônio cobrou falta na área e o camisa 9 aproveitou para estufar as redes e abrir a contagem para 1 a 0.

No segundo tempo o ritmo seguiu. Nos primeiros dez minutos, um susto para cada lado. O Glorioso ameaçou com Bruno Nazário, enquanto Ramires respondeu para o Esquadrão de Aço. Tentando uma pressão, os cariocas foram para cima e quase marcaram com Foster, aos 12, e Babi, aos 16. O primeiro parou em Douglas Friedrich e o segundo errou o alvo. O Bahia também reapareceu no ataque, dessa vez com Danielzinho. Aos 33, Rentería criou mais uma chance para o Botafogo. Mas foram os visitantes que voltaram a marcar. Juninho Capixaba recebeu na esquerda e cruzou para Élber ampliar para o Tricolor, aos 38. E nos minutos finais do confronto, Pedro Raul diminuiu para o Alvinegro e fechou o placar em 2 a 1.