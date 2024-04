Atletas de Três Lagoas conquistaram oito medalhas na primeira etapa dos Jogos da Melhor Idade

Layane Costa

Capital News



Divulgação/PMTL Jogos da Melhor Idade

Divulgação/PMTL

Jogos da Melhor Idade

Durante a primeira etapa dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul, a delegação de Três Lagoas, composta por 26 atletas, representou o município na Capital. Os atletas conquistaram oito medalhas individuais e uma por equipe.

Ao todo, foram oito medalhas: uma de ouro, duas de prata e cinco de bronze, além do segundo lugar por equipe no arremesso de pelota feminino e no atletismo feminino, categoria B.

Os Jogos da Melhor idade visam oportunizar a participação de pessoas idosas em eventos esportivos, promovendo momentos de lazer e inclusão. O acesso ao esporte e ao lazer é um dos direitos da pessoa idosa, assegurados pela Política Nacional do Idoso e pelo Estatuto do Iodoso.