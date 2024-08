Atacantes de DAC e Operário Caarapoense disputam artilharia na decisão do Estadual Sub-20

Rogério Vidmantas

Capital News



Marcelo Berton/@berton_shots_jpn Artilheiro Dudu Arroz (7) lidera artilharia com seis gols, com Gustavo na cola, com cinco

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 termina neste domingo (25), às 15h, com o jogo de volta entre Dourados AC e Operário Caarapoense no Estádio Douradão, com entrada franca ao torcedor. Os dois times empataram na ida, em Caarapó, e agora o vencedor fica com o título. Novo empate e a disputa termina nos pênaltis.

Além da taça, outra disputa está em jogo na partida final: a artilharia do campeonato. Destaques de suas respectivas equipes, Dudu Arroz, do DAC, e Gustavo, do OAC, brigam para terminar no topo, mas outros jogadores também podem assumir a posição.

Até agora, o posto é de Dudu, que marcou seis vezes nas 11 partidas disputadas pelo DAC. Gustavo tem um gol a menos na mesma quantidade de jogos. Os dois são os principais postulantes a ser o artilheiro do campeonato. Também marcaram cinco gols dois atacantes do Aquidauanense: Kaio Henrique e Kennedy.

Entre os finalistas, outros jogadores podem sonhar com a artilharia. Matheus Henrique, do Operário, e Raysson, do DAC, marcaram quatro vezes e, se tiverem uma tarde iluminada, podem levar suas equipes ao título com gols, podendo ultrapassar os favoritos.

Finalistas, DAC e Operário Caarapoense estão garantidos para disputar, pela primeira vez, a Copa São Paulo de Juniores. Quem conquistar o título, também representa o Estado na Copa do Brasil Sub-20.