Aquidauanense e Comercial começam semifinal neste domingo

Nelson Corrales Comercial avançou com punição do TJD ao Operário

Após o embate no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) entre Comercial e Operário, com punição e consequente desclassificação do Galo por ter utilizado um jogador irregularmente, o Campeonato Sul-Mato-Grossense vai seguir em uma das chaves da semifinal. O Aquidauanense FC enfrenta o Comercial em dois jogos para saber quem enfrenta o EC Águia Negra na decisão, que deixou a SER Chapadão pelo caminho.

O confronto entre Colorado e Azulão começa neste domingo (13), 15h, no Estádio Morenão, em Campo Grande. A partida de volta está marcada para o Estádio Noroeste, em Aquidauana, na quarta-feira (16), também às 15h. Como tem melhor campanha que o adversário, o Aquidauanense avança em caso de igualdade de pontos e saldo de gols após as duas partidas.

O classificado vai enfrentar uma maratona sem folga até a definição do título, já que o atraso desses jogos vai fazer com que as partidas finais sejam disputadas na sequência. A partida de ida está marcada para o dia 20, domingo, e a volta na quarta-feira, 23 de dezembro. Uma sequência de quatro jogos em dez dias para Aquidauanense ou Comercial Adversário na final, o Águia Negra jogou nesta quarta (9) e terá dez dias para preparação e recuperação de jogadores antes da final.