Após queda no Estadual, Petrallas diz que seu ciclo no Operário acabou

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Cel Nelson e Presidente Estevão oficializaram o fim dos seus ciclos enquanto dirigentes

A saída prematura do Operário FC do Campeonato Sul-Mato-Grossense por um erro administrativo pode ter sido a última competição de Estevão Petrallás na presidência do clube. Em reunião nesta quinta-feira (10), o dirigente falou em deixar o cargo antes da próxima temporada. O Galo caiu no Estadual após punição por ter escalado irregularmente o lateral Emerson, ignorando, por equívoco na contagem, a necessidade de se cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.



No encontro entre integrantes da diretoria do Operário, torcedores e colaboradores, Petrallás, acompanhado do vice, Cel Nelson, falou em “fim do ciclo” da dupla no comando do clube. Se confirmado o afastamento, o terceiro na hierarquia seria o presidente do Conselho Deliberativo, Cel Edilson Duarte. Essa não é a primeira vez que Petrallas diz que vai deixar a presidência. Antes da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro em 2019, ele falou que sairia após a competição, se dedicando ao cargo de vice-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), o que acabou não acontecendo.

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Presidente do Conselho Deliberativo Cel Duarte, deve assumir o clube



Apesar do momento em que diz deixar o clube, a gestão de Estevão Petrallás também acumula ótimas marcas. Ele assumiu a presidência em 2014 e organizou o retorno ao futebol profissional, disputando a Série B Estadual e conquistou o acesso no ano seguinte. Na Série A, foi semifinalista em 2016 e 2017 e conquistou o título em 2018. No ano passado caiu nas quartas de final, mesma fase em que chegou esse ano.



Financeiramente, o clube tem se recuperado desde então, diminuindo uma dívida que passava dos 12 milhões para menos de R$ 2,7 milhões, mantendo em dia as prestações do Profut e com crédito na Timemania, além de ganhos materiais, como aquisição de ônibus próprio.