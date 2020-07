Após avaliações, Palmeiras inicia treinos com bola na Academia

Agência Palmeiras Lateral Matias Viña em atividade na Academia de Futebol, CT do Verdão

O elenco do Palmeiras iniciou na manhã desta quarta-feira (1) o período de treinos antes do reinício das competições. Nesta terça, os jogadores fizeram a última sessão de avaliações físicas, fisiológicas e bioquímicas, trabalho comandado por quatro preparadores físicos, que subdividiram os grupos em cinco turmas para evitar aglomerações. O técnico Vanderlei Luxemburgo, recuperado da cirurgia para retirada da vesícula, acompanhou a atividade no gramado.

Neste último dia antes dos treinos, os goleiros realizaram atividades específicas da posição, enquanto os demais jogadores passaram por dez estações com testes de agilidade e velocidade. Agora em treinos com bola, os atletas realizarão atividades em dois períodos na Academia de Futebol – o elenco, porém, segue divido em grupos que se apresentarão em horários diferentes a cada período.

O preparador físico Antônio Mello avalia que os treinamentos virtuais criados pelo Palmeiras durante o período de isolamento social ajudaram na readaptação ao campo. “Nunca havíamos passado por isso profissionalmente, tivemos de nos reinventar. O trabalho que foi feito dentro de casa surtiu efeito agora. Avaliamos tempo, velocidade, distância, deslocamento. A resposta foi a melhor possível. Amanhã [quarta], quando começarmos a treinar, teremos um grupo preparado para receber as cargas de treino com bola e especificidades do futebol. Foi bom para entendermos e identificarmos as qualidades físicas de cada jogador. Aprendemos e ganhamos experiência”, explicou Mello.

Os jogadores também avaliaram esse período de readaptação aos treinos positivamente. “Foi uma semana muito produtiva de avaliações. Ainda não tivemos contato com a bola, mas amanhã [quarta] deve ser esse dia tão esperado por todos nós. Foi necessário esse início para que pudéssemos aprimorar a parte física. Foram dias proveitosos, mas não vemos a hora de encostar na bola. É o que mais amamos fazer na vida. Esperamos evoluir e conquistar coisas grandes neste ano”, afirmou o zagueiro Luan.