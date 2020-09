América e Juventude avançam para oitavas de final na Copa do Brasil

Twitter Oficial/América FC América aproveitou fator campo para despachar a Ponte Preta e seguir na Copa do Brasil

A quarta fase da Copa do Brasil tem os primeiros classificados para oitavas de final. Nesta terça-feira (22), América-MG e Juventude-RS deixaram Ponte Preta-SP e CRB-AL para trás e estão entre os 16 clubes que disputam a fase mais aguda da competição, 11 deles pré-classificados por estarem disputando a Libertadores ou vencedores de competições como a Série B do Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa Verde.

Maceió

O Juventude foi ao Estádio Rei Pelé enfrentar o CRB para defender a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, mas o time de casa começou melhor e ficou mais perto de reverter a situação ainda no primeiro tempo. Aos 30 minutos, Wellington fez falta em Léo Gamalho dentro da área. Pênalti para o Galo. Na cobrança, o próprio Léo Gamalho bateu e abriu o placar.

No segundo tempo, o CRB tentou exercer pressão para cima do Juve, em busca do gol que levaria a decisão da vaga às oitavas para os pênaltis. Mas, segurando a onda na defesa, a equipe gaúcha conseguiu manter o placar e confirmar presença na próxima fase da Copa do Brasil.

Belo Horizonte

América e Ponte Preta começaram a partida em igualdade, já que ficaram no 2 a 2 em Campinas. Apesar da pressão desde o começo, o Coelho só foi balançar as redes aos 31 minutos. Juninho cruzou a bola na área, e Felipe Azevedo apareceu subindo mais do que a defesa e testando para o fundo do barbante, sem chances para o goleiro Ivan.

Na frente no marcador, os donos da casa não demoraram para ampliar a diferença. Cinco minutos mais tarde, os mineiros conseguiram trabalhar bem a bola, até que Alê recebeu na marca do pênalti e não desperdiçou, ampliando a vantagem antes de ir para os vestiários.

Na etapa final, a Macaca subiu de produção e passou a ter mais domínio da posse de bola. O América, por sua vez, tentava assustar nos contra-ataques. Em uma jogada rápida, Diego Ferreira invadiu a área e foi derrubado. Pênalti que Rodolfo cobrou e praticamente garantiu a classificação com 3 a 0. Apesar da desvantagem, a Ponte ainda conseguiu descontar com um golaço de Apodi. Já aos 47 minutos, o lateral fez boa jogada, se livrou dos adversários e arriscou uma pancada. O goleiro do América ainda tocou na bola, mas não evitou o tento dos visitantes no último lance da partida.