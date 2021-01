América e Chapecoense garantem retorno à Série A do Brasileiro

Twitter Oficial/América FC Jogadores do América comemoram acesso após empate em Recife

O Brasileirão já tem dois retornos garantidos em 2021. Líderes da Série B do Campeonato Brasileiro, América-MG e Chapecoense-SC garantiram nesta 34ª rodada pontuação para não saírem mais do G4 e, consequentemente, estarem na primeira divisão na próxima temporada. Nesta quarta-feira (12), o Coelho foi ao Recife e ficou no empate sem gols com o Náutico-PE. Já a Chape, em casa, venceu o Figueirense-SC por 2 a 1 e volta a brigar até pelo título.

Além dos próprios resultados, América e Chapecoense foram beneficiados pelos resultados na rodada. Também na briga para subir, o CSA-AL foi derrotado pelo Paraná Clube-PR por 2 a 0 e o Juventude-RS perdeu para o Brasil-RS por 2 a 1. Com a combinação de resultados, o time de Caxias do Sul, quinto colocado, não alcança mais os dois primeiros colocados nas quatro rodadas que restam.

Com esses resultados, o América lidera com 67 pontos e a Chapecoense vem logo em seguida com 66, ambos na briga direta pelo título. O Cuiabá-MT está em terceiro com 55 pontos e o CSA, com 52, completa o G4. O Juventude tem a mesma pontuação dos alagoanos, mas com uma vitória a menos.