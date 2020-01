Águia Negra e Pontaporanense abrem Campeonato Estadual nesta quarta

Oséias Pereira/Kativa FM Técnico Rodrigo Cascca observa time em amistoso durante a preparação

O Campeonato Sul-Mato-Grossense 2020 começa nesta quarta-feira (22) com duelo de campeões. Águia Negra, atual campeão estadual, recebe a SE Pontaporanense, que subiu para a Série A com o título da Segundona, às 20h30, no Estádio Ninho da Águia. A arbitragem será de Neuri Antônio Przybulinski, auxiliado por Cícero Alessandro de Souza e Luiz Fernando Colete.

Em campo, dois times com objetivos bem distintos na competição. Enquanto o Águia Negra, dono de três títulos busca a hegemonia do Interior abastecido com o dinheiro da cota da Copa do Brasil, o time da Fronteira tenta se manter na elite e quebrar o ciclo sobe para primeira divisão, é rebaixado e se afasta por mais alguns anos.

O confronto que abre a competição em Rio Brilhante é o único da noite. A primeira rodada, por causa da indefinição dos clubes em relação aos estádios foi toda desmembrada. Segue no domingo com mais uma partida e outros dois jogos no fim de semana seguinte. Além de Águia e Pontaporanense, estão na disputa Operário e Comercial, ambos de Campo Grande, Cena, de Nova Andradina, Corumbaense, Aquidauanense, Maracaju, Costa Rica e Serc, de Chapadão do Sul.

Pela primeira vez, nos últimos 15 anos, Dourados não terá clube na primeira divisão, já que o Operário AC foi rebaixado ano passado e o Sete de Dourados pediu afastamento do futebol profissional, decisão tomada pelo Ubiratan EC após o rebaixamento em 2015.

O Campeonato Estadual segue o mesmo formato do ano passado, com a diferença de que agora dez times disputam a competição, e não 12. Isso significa que ou o time avança para as quartas de final (oito) ou será rebaixado para a Série B (dois). A partir daí, os confrontos são eliminatórios em ida e volta, até a decisão dias 19 e 26 de abril, com os finalistas garantindo vagas na Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro em 2021.