Águia Negra é goleado pela Caldense em Rio Brilhante pela Série D

Renan Muniz/AA Caldense Time mineiro não se incomodou de jogar no Ninho da Águia e voltou com goleada para o Sul de Minas

A campanha do EC Águia Negra na Série D do Campeonato Brasileiro está marcado por goleadas e, na nona rodada, foi mais uma. Mesmo jogando em Rio Brilhante, os sul-mato-grossenses foram batidos pela Caldense-MG por 6 a 0, confirmando uma dos piores desempenhos de clubes do Estado no Brasileiro.

Até agora, nos nove jogos disputados, foram seis derrotas, dois empates e apenas uma vitória, com nove gols marcados e incríveis 31 sofridos, com saldo negativo de 22 gols. Para comparação, o Águia tem cinco pontos e é penúltimo colocado do Grupo A6. O lanterna é o Patrocinense, com três pontos e saldo negativo de dez gols.

O Jogo

A goleada da Caldense começou a ganhar forma aos 24 minutos do primeiro tempo, em contra-ataque fatal que terminou na finalização certeira de Negueba. Quatro minutos depois, o artilheiro da Série D anotou mais. Ainda antes do intervalo, o atacante fez de cobertura o terceiro dele e o terceiro da Caldense.

Na etapa final, Caio Ribeiro, logo aos cinco minutos, aproveitou cobrança de falta na área para ampliar a contagem mineira. Nos minutos seguintes, Patrick Lopez, aos 18, e Danilo, aos 38, fecharam a conta para a Caldense, que agora tem 17 pontos e pulou para a vice-liderança do grupo.