Águia Negra e Aquidauanense receberão R$ 540 mil por Copa do Brasil

Livia Villas Boas/Staff Images/CBF Copa do Brasil começa em fevereiro com 80 clubes e outros 11 esperando nas oitavas de final

A Copa do Brasil começa na próxima semana e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os valores das cotas para a edição 2020. Ao todo, serão distribuídos R$ 303 milhões, entre cotas e premiação, aos 91 clubes participantes, um aumento aproximado de 4,3% em relação ao ano passado. O campeão pode acumular até R$ 72,8 milhões. Os valores são decorrentes do acordo da entidade com a Rede Globo em 2018 em contrato que segue até 2022.

Representantes de Mato Grosso do Sul, Águia Negra e Aquidauanense fazem parte do grupo de 80 clubes que iniciam a competição desde a primeira fase e estão no Grupo 3, que recebem na primeira fase R$ 540 mil. Em 2019, Operário e Corumbaense caíram na primeira fase e receberam R$ 525 mil.

O Azulão enfrenta o ABC-RN no dia 5 de fevereiro, no Estádio Noroeste e o Águia joga contra o Sampaio Côrrea-MA, dia 12, em Rio Brilhante. Os times sul-mato-grossenses precisam obrigatoriamente vencer seus adversários na partida única para avançar de fase. Se conseguirem, garantem mais R$ 650 mil. Na possibilidade de atingirem a terceira fase, a cota passa a ser, para todos os classificados, R$ 1,5 milhão.