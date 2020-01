ABC enfrenta Grêmio neste domingo com transmissão pelo SporTV

Reprodução: My Cujoo ABC venceu União Suzano e São Raimundo na primeira fase da Copinha

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada da segunda fase da Copa São Paulo de Juniores e o União ABC, único de Mato Grosso do Sul que segue na competição, joga neste domingo (12), às 10h e com transmissão pela TV. O adversário do campeão sul-mato-grossense Sub-19 é o Grêmio, um dos mais tradicionais clubes do Brasil também nas categorias de base.

O confronto acontece no Estádio Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes e a partida terá transmissão pelo SporTV. Como é jogo único, o vencedor avança para enfrentar na terceira fase o classificado entre Chapecoense-SC e Real-DF. Em caso de empate, a disputa é definida em cobranças de pênaltis.

Campanhas

A classificação do ABC em sua segunda participação na Copa São Paulo foi na base da recuperação. Na estreia, enfrentou a Chapecoense-SC e foi goleado por 5 a 1, o que praticamente obrigava o time a vencer os jogos que restavam e foi o que aconteceu. Primeiro bateu o União Suzano, time da casa, por 2 a 1 e, na terceira rodada, jogou em desvantagem com o São Raimundo-RR e levou a melhor vencendo por 4 a 2, ficando com seis pontos na segunda posição, contra sete do time catarinense que terminou na liderança do Grupo 22.

O cruzamento será com os times do Grupo 21, disputado em Mogi das Cruzes. O Grêmio terminou em primeiro com sete pontos ao vencer o Real-DF por 2 a 0, empatar com o Juventus-SP em 1 a 1 e golear o União Mogi por 4 a 0. A segunda vaga ficou com o Real que joga contra a Chapecoense a próxima fase.