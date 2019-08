ABC é goleado pelo Luverdense e está fora da Copa Verde

Anderson Ramos/Capital News Luverdense repetiu o resultado do jogo de dia em Campo Grande e avançou

Acabou a participação do União ABC na Copa Verde. Nesta terça-feira (20), pela rodada de volta da segunda fase, o time campo-grandense foi goleado pelo Luverdense-MT por 6 a 2 em Lucas do Rio Verde e foi eliminado. No jogo de ida, em Campo Grande, o adversário já havia vencido por 3 a 2. O Luverdense enfrenta na próxima fase o classificado entre Brasiliense-DF e Goiás-GO, que decidem a vaga nesta quarta. Na ida o placar terminou sem gols e o vencedor do jogo em Goiânia avança.

O jogo no Estádio Passo das Emas foi todo do Luverdense que construiu o placar da classificação sem dificuldades. Aos 21 minutos, Douglas arriscou de fora da área, com força, e mandou no ângulo, sem chance para o goleiro Breno. O segundo gol saiu aos 42 após outro chute de Douglas. Desta vez o goleiro defendeu, mas, no rebote, Tozin marcou.

O ABC chegou a diminuir aos oito minutos do segundo tempo, com Alemão, que aproveitou rebote do goleiro após cobrança de escanteio. Aos 25, Tozin voltou a marcar e ampliou para 3 a 1. No minuto seguinte, Gabriel Onório driblou no lado direito e deu passe milimétrico para Anderson Ligeiro, que tirou do goleiro e botou no fundo da rede, marcando o quarto dos donos da casa. Em seguida foi a vez do ABC marcar, com Luan.

O quinto do Luverdense saiu aos 30 minutos, após Anderson Ligeiro cobrar escanteio na primeira trave e Helder desviar. Aos 43, Dionathan Abu aproveitou rebote e marcou o sexto dos donos da casa, fechando o jogo em 6 a 2.