ABC e Cena estreiam com derrotas para catarinenses na Copa São Paulo

Twitter Oficial/Chapecoense Foguinho marcou quatro vezes na goleada da Chape sobre o ABC

Os representantes de Mato Grosso do Sul não começaram bem a Copa São Paulo de Juniores. Nesta sexta-feira (3), pela primeira rodada. União ABC e Cena foram derrotados pelos catarinenses Chapecoense e Avaí, respectivamente. Ambos estavam sendo goleados, mas o time de Nova Andradina ainda conseguiu encostar no placar, amenizando a derrota. Já o ABC foi atropelado pela Chape.

Pelo Grupo 26, em Mauá, o time de Nova Andradina chegou a estar sendo derrotado pelo Avaí por 4 a 0 com Adiel (duas vezes), Raul e Artur. Porém, Luquinha (duas vezes) e Adílson diminuíram o placar e os sul-mato-grossenses acabaram perdendo por 4 a 3. No outro jogo do grupo, o Atlético-CE bateu o Mauá-SP por 3 a 1 e assumiu a liderança pelo saldo de gols.

Na próxima rodada, o Cena enfrenta o time da casa, segunda-feira (6), às 12h (MS). Na outra partida, o Avaí joga contra o Atlético-CE, às 14h15 (MS).

ABC é goleado

O outro representante do Estado estreou contra o adversário considerado mais forte do Grupo 22, em Suzano. A Chapecoense fez 5 a 1 com destaque para o meia Foguinho que anotou quatro gols. Buzato fez o outro dos catarinenses. Phelipinho fez o de honra para a equipe de Campo Grande que naquela altura empatava o duelo ainda no primeiro tempo

No outro jogo da chave, o São Raimundo-RR venceu o anfitrião União Suzano-SP por 3 a 0. Na próxima rodada, o ABC encara o União às 12h (MS) de segunda-feira. No mesmo dia, Chapecoense enfrenta o São Raimundo.