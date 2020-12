Em tempo de pandemia MS registra crescimento econômico

Divulgação/Portal MS Governador Reinaldo Azambuja

No fechamento de 2020, diante da crise, causada pelo coronavírus, Mato Grosso do Sul realiza fechamento com bons indicadores econômicos. Hoje, o sétimo em geração de empregos no Brasil, o Estado deve ter em 2021 o melhor desempenho do País no crescimento da economia, o que para o governador Reinaldo Azambuja, é fruto de um arranjo construído desde 2015.

Ele também destaca que Mato Grosso do Sul mantém investimentos e políticas públicas nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e segurança pública, entre outras áreas.

Segundo ele, as projeções para 2021 são ainda melhores. De acordo com a assessoria, Reinaldo Azambuja ressalta que para o próximo ano um grande volume de investimentos privados virá. Já estão pactuados com MS a instalação de novas plantas industriais e a ampliação de outras.