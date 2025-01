Abertura de empresas cresce 10,34% em Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

Outro indicador apresentado recentemente revela, ainda, que Mato Grosso do Sul deverá manter razoabilidade na geração de empregos

Em 2024, Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 11.164 novas empresas, um aumento de 10,34% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram abertas 10.117 empresas. Esse resultado é o maior já registrado na série histórica da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (Jucems), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). A informação foi divulgada no relatório de dezembro de 2024, que detalha os números do setor empreendedor do estado.

Do total de novas empresas abertas em 2024, a maioria, 71,3% (7.960 empresas), pertence ao setor de serviços. O comércio respondeu por 24,91% (2.781 empresas), e a indústria, por 3,79% (423 novos empreendimentos). Esse perfil mostra a predominância do setor de serviços na economia local e o crescimento contínuo do setor comercial.

Em dezembro de 2024, foram abertas 720 novas empresas em Mato Grosso do Sul. O setor de serviços continuou sendo o principal responsável pelo crescimento econômico, com 75,97% das novas empresas, somando 547 negócios. O comércio ficou em segundo lugar, com 152 empresas (21,11%), e a indústria, com 21 novos empreendimentos (2,92%).

Campo Grande foi o município que mais abriu empresas em 2024, com 43,33% das novas empresas registradas em dezembro, totalizando 312 aberturas. No acumulado do ano, a capital foi responsável por 52,71% das aberturas no estado, com 5.884 novos negócios. Dourados e Três Lagoas também se destacaram, com 1.266 e 549 novas empresas, respectivamente. Outros municípios como Ponta Porã, Naviraí e Chapadão do Sul completaram o ranking dos maiores centros empreendedores do estado.

Apesar do crescimento no número de aberturas, Mato Grosso do Sul também registrou o fechamento de 490 empresas em dezembro de 2024. Campo Grande foi a cidade com maior número de encerramentos, com 228 empresas fechadas, o que representou 46,53% do total de fechamentos no estado. Mesmo assim, a capital manteve um saldo positivo no número de empresas abertas ao longo do ano.