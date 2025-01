Valor Bruto da produção agropecuária em Mato Grosso do Sul cai 23,2% em 2024

Viviane Freitas

Capital News



Chico Ribeiro/Portal MS Exportações de Mato Grosso do Sul superaram US$ 9,5 bilhões em 2024

Chico Ribeiro/Portal MS

Exportações de Mato Grosso do Sul superaram US$ 9,5 bilhões em 2024

O Valor Bruto de Produção (VBP) de Mato Grosso do Sul para 2024 foi estimado em R$ 69,32 bilhões, uma queda de 23,2% em relação ao ano anterior. A agricultura, responsável pela maior parte do VBP, com R$ 45,86 bilhões, sofreu grandes perdas devido às condições climáticas desfavoráveis, especialmente nas lavouras de soja. Já a pecuária apresentou um crescimento de 4,9%, alcançando R$ 24,16 bilhões, impulsionada pelo aumento na produção, apesar da queda nos preços.

Marcelo Bertoni, presidente da Famasul, destacou a importância da pecuária para a economia de Mato Grosso do Sul, ressaltando o aumento das exportações e a conquista de novos mercados. Ele afirmou que o setor continua demonstrando resiliência e desempenhando um papel estratégico tanto para a economia local quanto para a nacional.

Famasul Presidente da Famasul Marcelo Bertoni

As exportações de Mato Grosso do Sul devem totalizar US$ 9,5 bilhões em 2024, com uma redução de 5,1% em relação ao ano passado. A soja continua sendo o principal produto exportado, com uma receita de US$ 2,8 bilhões, apesar de uma queda de 28,1%.

A celulose, por outro lado, teve um grande crescimento, com uma alta de 77,3%, totalizando US$ 2,6 bilhões em exportações.

O principal destino das exportações do estado é a China, que responde por 49,1% das vendas externas. Outros mercados importantes incluem os Estados Unidos, Países Baixos (Holanda) e Itália, com os dois últimos ganhando destaque nas exportações para a União Europeia.

Bertoni acredita que o acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia pode abrir novas oportunidades para os produtos de Mato Grosso do Sul.

Apesar dos desafios climáticos, o estado segue se diversificando e se consolidando como um grande polo agropecuário. Iniciativas como a produção de etanol de milho, o crescimento da indústria de celulose e o fortalecimento da citricultura estão contribuindo para isso.

A expansão da suinocultura e a chegada da Multinacional Agroceres que inaugurou seu novo centro de disseminação genética suína em Campo Grande, e o incentivo à genética suína são outros exemplos de como Mato Grosso do Sul continua a inovar e a se adaptar aos novos tempos, mantendo-se como um dos maiores centros agropecuários do Brasil.