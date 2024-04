Preços da carne suína sobe em abril

Elaine Oliveira

Os preços médios da carne suína no atacado da grande São Paulo subiram comparando-se a primeira quinzena de abril com o mês anterior, segundo os dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).

Segundo pesquisadores do Cepea, o impulso veio do típico aquecimento da demanda interna no período de recebimento de salários. Já para as proteínas concorrentes (bovina e de frango), o movimento foi de queda em igual comparativo

O levantamento apontou redução na competitividade da carne suína frente às substitutas. Ressalta-se, contudo, que, neste começo de segunda quinzena, as vendas da proteína suína vêm diminuindo, enfraquecendo os valores.