Shows gratuitos movimentam o mês de outubro na Capital

Divulgação/Prefeitura Shows serão realizadas na Praça Ary Coelho

Em celebração ao mês do comerciário, o Sistema Comércio do Sesc promove uma programação especial com shows gratuitos na Praça Ary Coelho e encerramento na Praça do Rádio, em Campo Grande. O evento ocorre sempre às sextas-feiras, às 18h30 e conta com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Diretora regional do Sesc MS, Regina Ferro destaca que a iniciativa visa fomentar a cultura e o entretenimento na Capital. “Queremos proporcionar um momento de diversão para toda a família, em especial os comerciários, por isso, foi idealizada a realização no coração do comércio da capital. Vivemos um período desafiador, mas precisamos trabalhar para retomada das atividades, e entendemos que é importante promover ações que incentivam o lazer e a cultura, para isso contamos com grandes parceiros, como a Sectur e a Prefeitura Municipal, que tem caminhado conosco em diversos projetos”, explicou via assessoria.

As apresentações serão iniciadas nesta sexta-feira, 01, com o show do cantor Chicão Castro. No dia 08 quem comanda o evento é a banda Filho dos Livres, no dia 15 é a vez dos Filhos de Campo Grande subirem ao palco, no dia 22 se apresenta a dama do rasqueado, a cantora Delinha junto ao Grupo Antigo Aposento. A programação encerra em 30 de setembro, Dia do Comerciário, com o show do cantor Nando Reis.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417.