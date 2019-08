Marcha para Jesus traz grandes nomes do cenário Gospel no aniversário de Campo Grande

Divulgação/Assessoria Durante a longa caminhada os fiéis acompanham trios elétricos com pastores e bandas gospel

Marcha para Jesus será na segunda-feira (26) no dia do aniversário da capital, o evento já acontece a 29 anos no Estado e todas as edições atraiu milhares de pessoas.

A expectativa para esse ano é de mais de 115 mil pessoas, a concentração acontece as 14h na Praça do Rádio em seguida a marcha, guiada por trios elétricos pela Avenida Afonso Pena, irá até a Via Park, próximo ao Shopping Campo Grande, onde acontecerá o restante da programação.

O tema da Marcha para Jesus é “Jesus é a resposta". O evento é organizado pelo conselho de pastores de Campo Grande. A expectativa da organização do maior evento em público do estado é que o público seja maior que em 2018. que chegou a mais 100 mil pessoas.

Os shows nacionais serão das bandas gospel Trazendo a Arca, Discopraise e Kemuel. Muitas caravanas de vários municípios do Estado devem vir para o evento, serão quase duas mil comunidades evangélicas envolvidas, além de grupos de jovens da Igreja Católica.