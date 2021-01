Globo estreia 'BBB21' em janeiro com 100 dias de duração

Reprodução/Globo Apresentador do BBB Tiago Leifert

A nova edição do Big Brother Brasil 21ª edição tem data de estreia marcada para o próximo dia 25 de janeiro. Atração terá 100 dias de duração, e será novamente dividida entre anônimos e famosos.

Repetindo a fórmula bem-sucedida da edição 2020, o programa irá reunir anônimos e famosos, entre os times da Pipoca e do Camarote.

Também estão mantidas na atração as provas bate-e-volta e de resistência, além do big fone, da divisão da casa entre vip e xepa e o líder com o poder do "não", seguem como parte da atração.