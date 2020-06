Fique em casa e confira as lives deste final de semana

Tamanho do texto

Várias lives neste sábado e domingo prometem deixar a noite inesquecível. Mesmo com o Dia dos Namorados que já passou o final de semana será repleto de amor com diversos artistas de vários estilos musicais. Os shows são transmitidos ao vivo através das redes sociais e garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana.

Sábado (13)

Bruno & Barreto – 12h30 (YouTube)

Ivan Gadelha – 14h (YouTube)

Thiaguinho – 15h (YouTube)

Wallas Arrais – 15h (YouTube)

Banda X-23 – 16h (YouTube)

Elba Ramalho – 16h (YouTube)

Targino Gondim – 16h (YouTube)

Diego e Victor Hugo – 17h (YouTube)

Fafá de Belém – 17h (YouTube)

Larissa Manoela – 18h (YouTube)

Xand Avião – 19h (YouTube)

Toquinho – 19h (YouTube)

Roberta Campos – 19h (YouTube)

Roberta Miranda – 19h (YouTube)

Carlinhos Brown – 20h (YouTube)

Paulo Ricardo – 20h (YouTube)

Festival 360 (Naiara Azevedo, Joelma, Solange Almeida e Lauana Prado) – 20h (YouTube)

Luan Santana – 22h30 (YouTube)

Domingo (14)

Diogo Nogueira – 12h (YouTube)

Jads & Jadson – 13h (YouTube)

Sorriso Maroto – 14h (YouTube)

Martinho da Vila – 15h (YouTube)

Mr. Dan – 16h (YouTube)

Live das Patroas (Marília Mendonça e Maiara e Maraisa) – 17h (YouTube)

Falamansa – 18h (YouTube)