FESTOP II abre inscrições para Feira Criativa e Gastronômica no dia 1º de setembro

Rogério Vidmantas

Capital News



@puntoaureo Festop acontece em três noites no fim de outubro e abre oportunidade para empreendedores locais

A segunda edição do FESTOP, o Festival de Todos os Povos, acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de outubro, na Praça Antônio João, em Dourados, com muita música, artes cênicas, artesanato, literatura, gastronomia e diversão. E não para por aí. O II FESTOP também será uma oportunidade de renda para os empreendedores criativos e da gastronomia. No próximo dia 1º de setembro vai começar o período de inscrição para os interessados em expor e vender seus produtos na Feira Criativa e Gastronômica.

A Feira foi idealizada e criada com o propósito de incentivar a atividade artesanal e gastronômica, além de proporcionar a atividade cultural com geração de trabalho e renda. Devido ao sucesso do ano passado, nesta edição a Feira será ainda mais completa, com espaço dedicado aos Food Trucks e Tendas Alimentícias, além do Espaço do Empreendedor.

As inscrições para a Feira Criativa e Gastronômica do FESTOP estarão abertas até o dia 16 de setembro, e a lista com o resultado da primeira seleção sai no próximo dia 23. O pagamento da inscrição pode ser feito até o dia 30 de setembro e, no dia 1º de outubro, caso haja vaga, será feita uma segunda chamada. A divulgação da lista final de selecionados, além do mapa de localização de cada empreendedor, será publicada no dia 20 de outubro.

Neste ano, a seleção para a Feira Criativa e Gastronômica será feita segundo alguns critérios, como a originalidade do produto, sua qualidade, além da comunicação do empreendedor nas redes sociais. “É fundamental que a conta do Instagram dos interessados esteja atualizada, com fotos e vídeos recentes dos produtos. Isso nos permitirá conhecer melhor seu trabalho antes da seleção”, afirma Sá Júnior, que divide com Tati Martins a produção da Feira Criativa e Gastronômica do FESTOP.

A Feira Artesanal, Culinária e Brechós vai abrir 100 vagas, como no ano passado. Na Feira Gastronômica haverá 12 vagas para empreendimentos alimentícios, sejam food trucks ou tendas. Para completar, haverá o Espaço do Empreendedor, que vai oferecer dez vagas a prestadores de serviços que queiram ampliar seu relacionamento de negócios (networking), divulgar seu produto e atrair futuros clientes. Todas as informações sobre a Feira estarão publicadas na página do Instagram do FESTOP.

O FESTOP é realizado pelo Bailinho do Dagata Produção Cultural e Economia Criativa, e nessa segunda edição tem o apoio do Governo do Estado, através da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul e SETESC, ⁠Prefeitura Municipal de Dourados, Câmara Municipal de Dourados, SESC/MS, ACED, Sicredi, Unigran, UFGD, UEMS, Associação Cultural Casulo, deputada federal Camila Jara e deputada estadual Gleice Jane.