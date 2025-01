Feira Ziriguidum retorna neste sábado com diversidade cultural em Campo Grande

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação/Agência de Noticias Feira Ziriguidum

Divulgação/Agência de Noticias

Feira Ziriguidum

A Feira Ziriguidum retorna neste sábado (04), movimentando a economia criativa com mais de 150 expositores e iniciando o ano com muita resistência. A produtora cultural Luanna Peralta destacou as dificuldades enfrentadas para realizar a edição de janeiro, mas agradeceu o apoio dos fiéis feirantes que mantêm a feira viva. “Resistimos e existimos a mais um ano que passou”, comentou Luanna.

A programação da feira é diversificada, com atividades para todas as idades. Para as crianças, haverá pintura facial, contação de histórias e distribuição de algodão doce. Para os fãs de música, a feira traz um "forrozim" com o grupo Tapioca Forró e apresentações de Os Bonessonis, além de Pop/MPB com Bruno Caet, agradando a todos os gostos.

Quem for à feira também encontrará uma grande variedade gastronômica, com opções para todos os paladares, além de artesanatos e moda sustentável. Para quem deseja renovar o guarda-roupa de forma consciente, haverá diversas opções de roupas ecológicas.

Uma das atrações especiais será a adoção responsável de animais, realizada pela ONG Anjos da Dani, oferecendo gatos e cachorros para adoção. A feira acredita que os animais de estimação ajudam no desenvolvimento da empatia e responsabilidade, além de serem ótimos companheiros para idosos.

Durante o evento, também será realizada uma rifa para arrecadar fundos, com prêmios doados pelos feirantes, contribuindo para os custos do evento e garantindo sua continuidade. O evento conta com o apoio de empresas locais, oferecendo hambúrgueres artesanais, cheesecakes e produtos medicinais à base de cogumelos.

**Serviço**

**Feira Ziriguidum**

Local: Praça do Preto Velho, entre as avenidas Noroeste e Salgado Filho

Horário: 16h às 22h