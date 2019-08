Desfile cívico reúne 15 mil pessoas no aniversário de 120 anos de Campo Grande

Deurico/Capital News ..

Programação de aniversário da Capital começou bem cedo, com a Corrida do Facho a qual iniciou às 6h da manhã com equipes femininas, somando 49 atletas, 7h deu a largada da equipe masculina somando 11 equipes no masculino com 132, total de 181 atletas.

Quinze mil pessoas prestigiaram o desfile cívico, segundo a Polícia Militar (PM), pessoas de todas as idades, um marco da cidade morena. O evento sempre aconteceu na Rua 14 de Julho, devido as obras no local, esse ano aconteceu na rua 13 de Maio, entre a av. Mato Grosso e a rua Sete de Setembro.

Desfilaram 54 instituições, entre elas: Bandas, fanfarras, escolas, associações de moradores, corporação militares, Corpo de Bombeiros, colônias, associações beneficentes dentre tantas outras.

Deurico/ Capital News Ana Julia, Samuel e sua mãe Karol

Ana Júlia de 8 anos, estava surpresa e empolgada com tanta novidade, primeira vez da pequena no desfile, “é a primeira vez que venho, o que eu mais gostei foi dessas meninas passando”. Seu irmão Samuel de 7 anos, já se interessou pelas fanfarras, “Eu estou adorando aqui, eu gostei muito das musicas que estava tocando”.

A mamãe Renata Ferreira de 29 anos, levou seu pequeno vestido de “Soldadinho” e ressaltou o amor da criança pelos militares, “Ele ama, por isso o vesti assim, eu to adorando o desfile, eu acho interessante e muito bom, a organização está 100%” .

Deurico/ Capital News Vitor Samuel

Já Érika, não escondeu o carinho e admiração pelo Prefeito, segundo ela, ele estava muito bonito. “Eu estou gostando do desfile, gosto de ver o prefeito, ele está lindo hoje. Eu sempre venho aqui.” Érika estava acompanhada de sua mãe. A vários anos prestigia o desfile, no final do evento foi surpreendida ao receber um abraço, e uma foto com Marquinho Trad.

Matheus participa pela primeira vez do desfile, levou seus filhos Davi, Gustavo e Nicolas vestidos de militar, o pai ainda disse se arrepender de não ter participado nos últimos anos: ”O tio deles que é militar está desfilando, e esse é o motivo deles estarem aqui. Eles acham bonito. É a primeira vez que eu estou aqui e por causa deles, estou gostando e vou voltar, pois é a primeira vez que venho e acho que perdi muito nos outros”.

Deurico/ Capital News Pai Matheus, Davi e Gustavo.

Como esconder o orgulho dos olhos de uma mãe? Tatiane Romã, 35 anos, vê seu filho desfilando pela primeira vez e fica emocionada.”É uma emoção muito grande, é a primeira vez que ele desfila. Vinhemos do Acre, já moramos no Rio de Janeiro, e agora estamos em Campo Grande”.

Deurico/ Capital News Pais orgulhosos

Complementa dizendo o quanto gosta da Capital, “Gostamos muito de Campo Grande, tínhamos muitas opções de Estado para escolher e escolhemos Campo Grande, por ser uma Capital aconchegante e também por ser eu ser sul-mato-grossense, então eu voltei para casa’

Deurico/ Capital News Maria Fátima acompanhada de sua Julia

Campo-Grandense raiz tem que tomar tereré, segundo a dona Maria Fátima, que levou sua cadeira de fio e seu tereré: “O tereré não pode faltar para matar a sede, minha capital é muito bonita, muito bom de morar muito bom de viver”.

Deurico/ Capital News Renda extra

Com tanta gente reunida dona Elizabete de 56 anos, no momento está desempregada e visa ganhar um auxílio financeiro vendendo cachorro quente, “Se o povo tivesse recebido seria melhor, mas mesmo assim estou vendendo bem”