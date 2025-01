Bioparque Pantanal fará manutenções e reabre para visitação em 7 de janeiro

Viviane Freitas

Bioparque Pantanal vai reabrir para visitação em 7 de janeiro

Bruno Rezende/Portal MS Turistas de mais de 70 países já visitaram o Bioparque Pantanal em Campo Grande

O Bioparque Pantanal realizará manutenções e reparos em sua estrutura e tanques durante a primeira semana de 2025. Nesse período, o local estará fechado para visitação, com atividades restritas a serviços internos e administrativos. A reabertura ao público está prevista para o dia 7 de janeiro.

Desde a sua inauguração em 2022, o Bioparque Pantanal recebeu mais de um milhão de visitantes e abriga mais de 40 mil animais, como peixes, serpentes e mamíferos. O parque se consolidou como um dos principais pontos turísticos de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul.

Além de ser um destino turístico, o Bioparque Pantanal oferece uma experiência educativa. O local funciona como um laboratório vivo, proporcionando aos visitantes um aprendizado sobre o Bioma Pantanal e sobre animais de diversos continentes.

Para 2025, os agendamentos de visitação poderão ser feitos no site oficial do Bioparque Pantanal a partir do dia 7 de janeiro. A entrada é gratuita, proporcionando acesso a todos que desejam conhecer o parque.

Com sua reabertura, o Bioparque Pantanal continua a atrair turistas e promover a conscientização sobre a biodiversidade e a importância da preservação ambiental.