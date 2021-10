Vacinação itinerante está no Nova Lima

Tamanho do texto

Divulgação/PMCG

Serão aplicadas as primeiras e segundas doses, além do reforço vacinal para quem completou o ciclo de imunização há pelo menos quatro meses e tem mais de 60 anos. A equipe de vacinação itinerante contra Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) estará nesta sexta-feira (1º) no bairro Nova Lima, para atender à comunidade local.

O atendimento iniciou às 8h, seguindo até 16h45, sem intervalo para o almoço, em um supermercado na Rua Jeronimo de Albuquerque, 2336. Desde o início das ações de vacinação itinerante, em agosto, mais de seis mil pessoas receberam uma das doses do imunizante.

Ações similares a esta já foram realizadas em instituições nos bairros Dom Antônio Barbosa e Santa Luzia, supermercados nas Moreninhas, Santo Antônio, Noroeste, Paulo Coelho Machado e São Conrado, além do terminal de transporte coletivo Bandeirantes e na Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude (SubJuv).

De acordo com a assessoria, a vacinação itinerante tem como principal objetivo facilitar o acesso às doses por pessoas que estão em condições de vulnerabilidade socioeconômica e, muitas vezes, não conseguem se deslocar até um ponto de vacinação. Desta forma as ações acontecem em locais de grande circulação de pessoas.

Em Campo Grande foram aplicadas, até o momento, 1.255.540 doses das vacinas contra Covid-19, sendo que mais de 60% da população total do município já está com o ciclo vacinal finalizado.