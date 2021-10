Vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos avança nas aldeias

Danilo Pagnussat/SMS Laguna Carapã Vacina da covid-19 nas aldeias

Vacinação de adolescentes indígenas de 12 a 17 anos contra a Covid-19 avança nas 78 aldeias existentes em Mato Grosso do Sul. Em três dias dessa semana (de terça a quinta-feira) 867 jovens indígenas receberam a primeira dose da vacina da Pfizer no Estado, segundo o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI).

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) fez a distribuição de 2004 doses da vacina para serem enviadas às aldeias do Estado, conforme pactuado na CIB (Comissão Intergestores Bipartite, que reúne os secretários municipais de Saúde e a SES. O público estimado para receber a vacina é de 12.533 pessoas. De acordo com o Governo do Estado, de acordo com a resolução, essas doses devem ser empregadas pelos municípios que possuem população indígena aldeada, por meio de seus respectivos Pólos Base, como primeira dose (D1), para a vacinação de adolescentes indígenas aldeados de 12 a 17 anos de idade, em ordem decrescente de idade, iniciando pelos que tenham 17 anos, e assim sucessivamente, até o limite de 12 anos de idade, com ou sem comorbidades.

A vacinação vem acontecendo nas unidades de saúde e em escolas, no período das 07h às 17h. A campanha vai ser realizada também neste final de semana (sábado e domingo) no período da manhã em pontos de concentração de adolescentes, como igrejas e campos de futebol. Estão envolvidos cerca de mil profissionais, entre eles, 746 enfermeiros e técnicos de enfermagem. O restante são motoristas, servidores do setor administrativo, AIS (Agentes de Saúde Indígena) e outros.