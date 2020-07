PMCG Vacina contra gripe está disponível em todas as unidades de saúde da Capital

Aberta a toda a população de Campo Grande desde o início do mês, a vacina contra influenza está disponível em todas as unidades de saúde da Capital. No início do mês, com a vacinação liberada para o público em geral, cerca de 60 mil doses que estavam liberadas.

Iniciada no final de março, a campanha passou dois meses sendo exclusiva para a população preconizada pelo Ministério da Saúde, mas com a meta de 90,41% do público alvo atendido, as doses passaram a ser oferecidas também para toda a população, que não se enquadra no grupo prioritário.

Nessa quarta-feira (15), todas as unidades de saúde contam com doses do imunobiológico, algumas, que precisaram ser reabastecidas, já estão com o estoque completo novamente.

Antecipada como forma de prevenção a mais doenças respiratórias durante a pandemia do novo coronavírus, a campanha de vacinação iniciou no final do mês de março e tinha como público alvo os idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, puérperas, gestantes, profissionais da saúde e de segurança e salvamento, população privada de liberdade, professores, doentes crônicos e funcionários do sistema prisional.

Foram incluídos na campanha pessoas com deficiências, caminhoneiros, pessoas entre 55 e 59 anos de idade e profissionais que trabalham no transporte coletivo, que passaram a ser considerado também população de risco pelo Ministério da Saúde para a Influenza.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) orienta que, quem quiser se vacinar, entre em contato com a unidade de saúde mais próxima de casa para confirmar a disponibilidade do imunobiológico, uma vez que ele será ofertado somente enquanto ainda houver estoque na câmara fria da Capital.