Uso de máscara será obrigatório a partir de sexta-feira na Capital

Reprodução/Facebook Prefeito Marquinhos Trad

A partir desta sexta-feira (19) o uso de máscaras será obrigatório para nas ruas de Campo Grande.

De acordo com o prefeito, Marquinhos Trad (PSD), decreto com a exigência deve ser finalizado nesta quinta-feira (18).

Os termos serão redigidos junto com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e Câmara Municipal de Campo Grande.