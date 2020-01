Uniformes de Campo Grande devem ser entregues nesta quarta

Divulgação Escolas começam a receber uniformes nesta quarta-feira

As 104 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e 98 escolas, incluindo das 4 que foram repassadas pelo Estado no final de 2019, devem começar a receber os uniformes dos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme), nesta quarta-feira (29).

Foram adquiridas 525.500 mil peças de uniformes, que contam com mochila, short-saia, camiseta manga curta, camiseta regata, meia, bermuda, calça de helanca, tênis, agasalho de moletom e jaqueta, para contemplar pelo menos 110 mil alunos, conforme a Secretaria Municipal de Educação (Semed), além dos alunos das 8 escolas do campo e do curso Técnico Agrícola da Escola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo contarão com 2, 5 mil pares de botinas de couro.