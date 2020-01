Últimos dias para corretor de imóveis pagar anuidade com 10% de desconto

Para atuar de forma regular na comercialização de imóveis em Mato Grosso do Sul, corretores de imóveis e imobiliárias devem possuir registro ativo no CRECI-MS e estar em dia com as obrigações financeiras junto ao órgão, por meio da quitação da taxa de anuidade. O tributo referente ao exercício 2020 é de R$ 652,00 para pessoas físicas, e varia de R$ 1.304,00 a R$ 2.608,00 para empresas imobiliárias, conforme valor do capital social.

A taxa de anuidade 2020 do corretor de imóveis e empresas imobiliárias já está disponível para pagamento. O tributo, emitido pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 14ª Região (CRECI-MS), pode ser quitado à vista até o dia 15 de janeiro com 10% de desconto.

De acordo com assessoria o corretor de imóveis que quitar à vista até o dia 15 de janeiro, o recolhimento cai para R$ 586,80. Para o presidente do CRECI-MS, Eli Rodrigues, o desconto é uma vantagem concedida para facilitar o pagamento do tributo. “Sabemos que no início do ano há muitas taxas e impostos, então, o desconto é uma forma de proporcionar ao corretor de imóveis a oportunidade de quitar a anuidade à vista com desconto”.

Quem perder o desconto de janeiro, ainda terá oportunidade de recolhimento do tributo em 15 de fevereiro, com 6% de desconto e em março com 4% de desconto. A data limite de pagamento é 31 de março. Após essa data, a inadimplência implica em exercício ilegal da profissão.

Serviço:

Para mais informações, o corretor de imóveis pode entrar em contato com a sede do CRECI-MS no telefone 67 3325-5557