UEMS prorroga prazo de matrículas dos aprovados no vestibular 2021

Edemir Rodrigues/Portal do MS Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

A Diretoria de Registro Acadêmico da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), prorrogou até o dia 27 de março o prazo de matrícula dos candidatos aprovados na 1ª Chamada do Processo Seletivo Vestibular UEMS - 2021 (PSV) e 1ª Chamada do Processo Seletivo Permanente da UEMS - 2021 (PSP), para vagas gerais, indígenas e residentes do Mato Grosso do Sul.

Conforme o divulgado os aprovados nesta 1º chamada deverão encaminhar o Formulário de Requerimento de Matrícula Inicial e todos os documentos exigidos para a coordenação do curso em que foram aceitos. Os documentos devem ser enviados em cópias por meio de postal com Aviso de Recebimento (AR) e digitalizados por e-mail.

De acordo com o Edital está primeira chamada não contempla candidatos do sistema de concorrência de vagas para negros e pardos. Segundo a assessoria, estes candidatos necessitam passar por bancas de avaliação fenotípica, que estão em processo de formação na UEMS. Os Editais específicos para negros e pardos, assim como para o curso de Medicina, serão publicados em breve.

Serviço:

A determinação foi publicada no Edital nº 002/2021/DRA/UEMS de 24 de março de 2021. Os documentos necessários para matrícula, assim como os endereços para envio de e-mail e correspondência e demais informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas por meio do edital: http://www.uems.br/. Mais informações estão disponíveis no site da instituição: www.uems.br/ingresso.