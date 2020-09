UEMS na Rota discute Direito, Inovação e Integração nesta quinta

Divulgação Live é nesta quinta as 18h

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realiza, nesta quinta-feira (24), uma live com a participação de autoridades e pesquisadores. A discussão terá como tema o eixo Direito, Inovação e Integração e contará com a participação do presidente do SETLOG-MS, Claudio Cavol e do ex-ministro Carlos Marum.

O projeto UEMS na ROTA, terá como mediador o professor Lucio Flávio Sunakozawa (UEMS) e como debatedora a professora Marinete Rodrigues (UEMS). De acordo com a assessoria, serão abordados temas como integração, logística e possibilidades da Rota Bioceânica. A transmissão será pelo Youtube, no canal da UEMS na Rota à partir das 18hs.

Serviço:

Live Eixo Direito, inovação e Integração

Data: 24/09/2020

Hora: 18h

Transmissão: Youtube UEMS na ROTA