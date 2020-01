Trechos de rodovia continuam interditados para obras

Tamanho do texto

Divulgação/ MSGOV

Continua as obras feitas pela A CCR MSVia na BR-163/MS, em nota divulgada, a empresa informa as localidade interditadas nesta sexta-feira (10), enquanto são feitas obras de melhoria. Serão implementados desvios de tráfego ou operações de pare-e-siga, que duraram o tempo necessário.

A Concessionária afirma que as intervenções devem interferindo o mínimo possível no fluxo de veículos.

Os pontos com desvio no tráfego são: Campo Grande, no km 492 e Dourados, entre os kms 253 e 252.

Já os pontos com pare-e-siga são:

Rio Verde de MT – entre os kms 720 e 719 e entre os kms 679 e 677;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 615 e 614;

Bandeirantes – entre os kms 578 e 577;

Dourados – entre os kms 248 e 247;

Caarapó – entre os kms 227 e 226;

Itaquiraí – entre os kms 116 e 114 e entre os kms 100 e 98;

Mundo Novo – entre os kms 28 e 26.

Foi assegurado que todos os locais ocupados foram sinalizados e para manter a segurança, em caso de chuvas as obras devem ser paralisadas.

O alerta fica para possíveis alterações no cronograma, onde novas intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Para acompanhar em tempo real o andamento da obra, basta acessar o site www.msvia.com.br