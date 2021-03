Transporte coletivo de Campo Grande circula até 21h40 no Centro e até 22h nos terminais

Anderson Ramos/ Capital News Terminal de Ônibus

Após o Consórcio Guaicurus considerar a possibilidade dos ônibus interromperem a circulação às 20h40 a partir desta terça-feira (16), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), promoveu mudanças nas linhas do transporte coletivo que funcionam no horário noturno.



Mudanças vêm ao encontro do novo decreto estadual que vige de 14 de março a 29 de março deste ano, conforme a Prefeitura. Ação consiste na ampliação do horário das linhas, em uma hora a mais de funcionamento, visando atender tanto aos comerciantes, como aos trabalhadores e demais usuários do transporte coletivo.



“Essas alterações vêm atender a todos os usuários do transporte coletivo, que trabalham à noite. O decreto impõe o fechamento dos estabelecimentos às 20 horas, mas o trabalhador fica até mais tarde, pois o comércio fecha para o público, mas ele ainda fica no local até finalizar todo o trabalho”, explica o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno.



No modelo anterior, devido ao toque de recolher das 20 horas, a última volta acontecia por volta das 20h30, chegando ao bairro por volta das 22 horas, o que segundo contatou-se, causava empecilhos aos trabalhadores que tinham dificuldades nos horários da saída.



Desta forma, foi feita a alteração nos horários das linhas e estendido em uma hora a mais para atender as pessoas que ficam no local após o encerramento ao público, para encerrar as suas atividades. Assim, as últimas linhas vão sair do terminal para a região central às 21 horas, passando pela região central por volta das 21h30. E chegando aos terminais de destino por volta de 22 horas. A partir daí saem as linhas alimentadoras para os bairros, chegando aos bairros por volta das 23h00.



Lembrando que depois das 22 horas têm as linhas dinâmicas, que são as linhas que as pessoas se cadastram para utilizar o serviço, saindo da Praça Ary Coelho às 22h40 e às 23h40.



Serviço:

Para se cadastrar o usuário deve ligar no 3316-6600.