Rodovia sofre interdições nesta segunda

Rachid Waqued

Interdições na BR-163/MS continuam, após mais de uma semana. Foram feitos desvios de tráfego e operações de pare-e-siga, nesta segunda-feira (27).



Em nota, a empresa responsável pelas obras, CCR MSVia, informa que as intervenções devem interferindo o mínimo possível no fluxo de veículos.



Os pontos com desvio no tráfego são: Rio Verde de MT entre os kms 661 e 660, Dourados no km 272 e Caarapó no km 236.



Já os pontos com pare-e-siga são:

Rio Verde de MT – entre os kms 658 e 657;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 647 e 646;

Campo Grande – entre os kms 445 e 444;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 382 e 381 e entre os kms 361 e 360;

Juti – entre os kms 178 e 176;

Itaquiraí - entre os kms 100 e 98 e entre os kms 77 e 75.



Foi assegurado que todos os locais ocupados foram sinalizados e para manter a segurança, em caso de chuvas as obras devem ser paralisadas.



O alerta fica para possíveis alterações no cronograma, onde novas intervenções com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Para acompanhar em tempo real o andamento da obra, basta acessar o site www.msvia.com.br.