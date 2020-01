Região do Nova Lima recebe asfalto depois de 40 anos

Divulgação/ PMCG

Depois de 40 anos de espera, região do Nova Lima começa a receber asfalto nesta semana. A ação tem como responsável a Prefeitura de Campo Grande, a região fica próxima ao Hospital São Julião.



As melhorias estão chegando ao trecho que faz divisa com o Jardim Anache, que já foi asfaltado no ano passado. Foram implantados 1,2 km de drenagem e estão em execução 2,4 quilômetros. O restante do bairro será contemplado na etapa C, programada para 2021.



Conforme a assessoria, com a reprogramação do projeto do Complexo Anache concluído ano passado, a Prefeitura garantiu o asfaltamento de trechos da Avenida Cândido Garcia, entre a Alexandrino de Alencar e a Rua da Prata, além das ruas dos Poetas, Capitólio, da Prada, Ida Baís, Alberto Veiga e Amambai. Na primeira fase das obras do Jardim Anache, já concluída, a Prefeitura investiu R$ 10,3 milhões, com a execução de 2,2 km de drenagem e 8,7 quilômetros de pavimentação em 44 ruas.