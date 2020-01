Obras na Avenida Bandeirantes continuam com interdições

A. Ramos/ Capital News As interdições podem causar engarrafamentos em alguns trechos

Continuam as obras da nova etapa do recapeamento da Avenida Bandeirantes, que prevê a entregar 840 metros da via na próxima semana. Iniciada ainda em 2019, a estimativa é que a avenida esteja totalmente pronta na primeira quinzena de março.



O novo pavimento está sendo aplicado em duas pistas de rolamento e no próximo fim de semana será feito a faixa do corredor de ônibus. A via segue do trevo Imbirussu até a Avenida Afonso Pena.



Um ponto de alagamento na Rua Brilhante fez com que o projeto fosse alterado, além da inclusão de mais 200 metros de drenagem para escoamento. Onde a drenagem existente não está mais cumprindo sua função de manter a área impermeabilizada.

A. Ramos/ Capital News Cuidado ao passar pela via durante período de pico





Até o momento foram implantados 3,4 km de drenagem; construídos 64 poços de visita e 66 bocas de lobo e executados 2,32 quilômetros de recapeamento. Foram aplicados 7.770 metros quadrados de pavimento no fechamento de valas; realizados 1.465 metros quadrados de remendo profundo; 3.621 metros quadrados de calçadas. O projeto de drenagem inclui a implantação de 1.750 metros de tubulação na própria avenida; 1.283 metros de conexões nos poços de visita para ampliar a capacidade de captação das bocas de lobo (os chamados bigodes); mais 710 metros de rede para conexão com a rede da Avenida Manoel Costa e Silva (subindo Rua a Raul Maluf); tubulação pela Rua Santa Adélia até a 2 de Março, no conjunto Cooaphama, fazendo com que a enxurrada deságue no Rio Anhanduí, perto do Shopping Norte Sul.