Obras de manutenção alteram tráfego na BR-163 nesta sexta-feira

Interdições alteram a rotina dos frequentadores do Parque

A CCR MSVia dá continuidade, nesta sexta-feira (03/01), às obras de manutenção do pavimento da BR-163/MS, com intervenções na pista. Durante os trabalhos, o tráfego será interrompido em determinados trechos, adotando o sistema de pare-e-siga, onde um sentido ficará fechado enquanto o outro será liberado alternadamente. Todos os locais em obras estão devidamente sinalizados.

A Concessionária orienta os motoristas a respeitarem a sinalização e a reduzir a velocidade nas áreas de intervenção. Devido às interdições parciais, é possível que ocorram congestionamentos. Caso haja chuvas, as obras serão suspensas para garantir a segurança dos trabalhadores e dos motoristas.

Os trechos com desvios de tráfego são:

- Rio Verde de MT (kms 696 e 693)

- São Gabriel do Oeste (kms 640 e 638, 636 e 633, 607 e 605)

- Bandeirantes (kms 590 e 588, 581 e 580, 535 e 534)

- Jaraguari (kms 509 e 506)

- Dourados (kms 270 e 267, 260 e 256)

- Caarapó (kms 225 e 224, 210 e 207)

- Itaquiraí (kms 109 e 108)

Já os pontos com pare-e-siga incluem:

- Sonora/Pedro Gomes/Coxim (kms 845 e 790)

- Coxim/Rio Verde de MT (kms 790 e 690)

- Bandeirantes/Jaraguari/Campo Grande (kms 590 e 490)

- Campo Grande/Nova Alvorada do Sul (kms 466 e 355)

- Nova Alvorada do Sul/Rio Brilhante/Douradina/Dourados (kms 355 e 255)

A CCR MSVia reforça que o cronograma de obras é dinâmico, podendo haver novas intervenções e alterações no tráfego ao longo do dia. Para informações em tempo real sobre o tráfego, os motoristas podem acessar o site rodovias.grupoccr.com.br/msvia ou ligar para o Disque CCR MSVia no 0800 648 0163, com chamadas gratuitas, inclusive para celulares.