Eventos interditam ruas de Campo Grande neste final de semana

Divulgação/PMCG A Agetran é responsável pelas interdições

Diversas vias serão interditadas para a realização de eventos neste sábado (1) e domingo (2). Segundo a Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito), Campo Grande receberá eventos esportivos e exposição de veículos, além de provas objetivas do concurso público nacional.



No sábado, acontecerá Evento esportivo no Estádio Pedro Pedrossian, às 15h. Ainda no mesmo dia, das 18:00 às 19:00, acontece uma exposição de veículos, na saída da Rua brilhante passando pela Rua Alvinlânia, Rua Pedro Gomes, Rua Itaporã, Rua Porto Rico, Rua Serra azul, e finalizando na Rua Rio brilhante.



No domingo, deve ocorre a aplicação das provas objetivas do concurso público nacional, entre 07:30 às 08:45 e 13:45 às 15:00. O exame acontece na rua 13 de Maio n°3439 e Rua Abrão Júlio Rahe n°325.