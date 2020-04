Embriagada jovem bate carro no portão da vizinha

Google Street View/Reprodução Del de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro

Sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) uma jovem de 21 anos foi detida embriagada, após bater com o veículo Volkswagen Gol no portão da sua vizinha. Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (1), Bairro Nova Lima, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência os policiais foram chamados para o local e chegando na residência encontraram a jovem com sinais de embriaguez. Ela estava conduzindo o carro quando colidiu no portão. Foi realizado o teste do bafômetro, que confirmou a embriaguez dando como resultado 0,71mg/l.

A jovem foi encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da região central, onde foi autuada por embriaguez ao volante e falta de permissão para dirigir.