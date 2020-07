Acidente entre carro e carreta deixa dois mortos

Rones Cesar/NovaAlvoradaInforma Veículo teria saído de Ponta Porã e estava carregado com produtos de origem estrangeira

Um grave acidente entre carro e carreta deixou dois mortos na BR-163 em Nova Alvorada do Sul. Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (06). Corpos das vitimas ficaram presos nas ferragens, e estão sendo identificados pela pericia.

A carreta teria saído de uma estrada vicinal quando foi atingida pelo carro na rodovia. O carro com placas de Campo grande trafegava sentido Nova Alvorada do Sul. Segundo o site Nova Alvora News, um casal que estava no carro, morreram ainda no local da colisão, os corpos das vitimas ficaram presos nas ferragens, e estão sendo identificados pela pericia. O veiculo teria saído de Ponta Porã e estava carregado com produtos de origem estrangeira.