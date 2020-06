Tradicional Rodeo é cancelado devido a pandemia do Covid-19

Os shows com grandes artistas nacionais do mundo sertanejo estavam previstos para o Rodeo Três Lagoas 2020, mas devido a pandemia, os organizadores do Três Lagoas Rodeo adiaram o evento, que seria realizado agora em junho, por causa da pandemia do Coronavírus. A noticia foi dada nesta segunda-feira (8), através do Sindicato rural da cidade.

Arquivo Parque de Exposições Joaquim Margues de Souza devido a pandemia está sem eventos

Muito esperado pela população de Três Lagoas e região, o Três Lagoas Rodeo é realizado tradicionalmente na semana de comemoração do aniversário da cidade, geralmente entre 08 e 15 de junho, mas seguindo as normas de segurança até os desfiles em datas comemorativas estão suspensos.

Na nota, o organizador Prates e Prates esclareceu que a decisão foi tomada para evitar aglomerações, conforme preconizam as autoridades de saúde brasileiras e que os ingressos vendidos serão válidos para a novo calendário do evento, ainda sem data definida.