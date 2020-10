Taxa de letalidade de Covid-19 atinge 1,9% em MS

Mato Grosso do Sul atingiu 1,9% na taxa de letalidade, segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira (02). Ao todo o Estado soma 70.828 pessoas, sendo que em apenas 24 horas, 589 novos casos foram registrados. Os números mostram que a doença continua avançando no Estado, mas, segundo a secretária-adjunta da Saúde, Christine Maymone, a taxa de contágio caiu, alcançando 1%.

Em sentido contrário, a taxa de letalidade, nesta sexta-feira, ficou em 1,9%, com 1.326 óbitos no total. Em primeiro lugar nesse ranking, Campo Grande, com 572 mortes, é o município mais afetado. Mato Grosso do Sul tem 456 pessoas internadas, sendo duas de outros estados, com 243 pessoas internadas em leitos clínicos e 215 em leitos de UTI.