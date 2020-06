Sindicato garante reajuste salarial para os trabalhadores em Obras de Infraestrutura

Assessoria/Sinticop-MS Walter Vieira dos Santos - Presidente do

Cerca de cinco mil trabalhadores em obras de infraestrutura vão ter o salário reajustado em 3,92% neste mês de junho. O reajuste é resultado do acordo fechado entre o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada de Mato Grosso do Sul (Sinticop-MS) e o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-MS).



O presidente do Sinticop, Walter Vieira dos Santos, diz que há meses o sindicato estava negociando o acordo. “Começamos as negociações em fevereiro, mas em função da pandemia nossa preocupação foi primeiro manter os empregos e os salários sem redução. Com a situação estabilizada, conseguimos fechar este acordo para o trabalhador receber com reajuste já no começo de julho”, explica via assessoria Walter.



O percentual de 3,92% de reajuste refere-se ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado de março de 2019 a fevereiro de 2020. A data-base da categoria é o mês de março. Pelo acordo que vai resultar na Convenção Coletiva, os trabalhadores terão ainda vários benefícios mantidos, como por exemplo, refeição gratuita, café da manhã, banco de horas, visita familiar, auxílio-funeral e auxílio-acidente.



Outro ponto importante da Convenção Coletiva que será assinada é a manutenção do custeio sindical, verba muito importante para manter as ações sindicais na defesa dos interesses da categoria. “É muito importante principalmente agora com a pandemia de coronavírus o suporte dado pelo sindicato na área da saúde. O custeio sindical permite manter convênios com clínicas e laboratórios, além de assessoria jurídica para o filiado”, finaliza Walter.