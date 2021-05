SES destina aparelhos celulares a 19 municípios de MS

Divulgação/Portal MS Aplicativo e-Visita

Secretaria de Estado de Saúde (SES) por meio do Projeto e-Visita entregará em junho deste ano, 1.055 aparelhos celulares a 19 municípios sul-mato-grossenses. A iniciativa integra a 2ª fase do programa e-Visita, que visa aprimorar o trabalho dos Agentes de Combate a Endemias (ACE’s) no estado.

Por meio de recurso do Governo do Estado, o projeto recebeu investimentos no valor de

R$ 1.284.000, para atender 44 municípios do Estado. Conforme a SES, neste mês de junho serão os beneficiados ACE’s que trabalham nas cidades de Aquidauana, Miranda, Bonito, Bodoquena, Paraíso das Águas, Chapadão do Sul, Figueirão, Costa Rica, Alcinópolis, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Caracol, Inocência, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Água Clara, Santa Rita do Pardo, Bataguassu e Brasilândia.

Implantado em 2016, o e-Visita é um aplicativo criado em Mato Grosso do Sul com intuito de monitorar e combater doenças, atualmente cerca de dois mil profissionais entre agentes de campo, supervisores e coordenadores estão envolvidos no programa.

Responsável pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação da (CTEC), da SES, Marcos Espíndola explica que o programa viabiliza o trabalho dos servidores. “Com essa tecnologia, em vez de fazer anotações no papel, o profissional, registra no aplicativo todas as condições encontradas podendo, se necessário, tirar fotos e enviá-las via on-line para o Município ou Estado. Desta forma, os gestores podem tomar decisões e providências de forma mais rápida e eficiente”, afirmou via assessoria.

Com objetivo de facilitar o uso adequado do sistema, a SES promove o treinamento dos agentes em seus próprios municípios ou em sedes regionais, cada servidor recebe um smartphone com o aplicativo já instalado. De acordo com a assessoria, a utilização da tecnologia depende da adesão dos municípios, visto que o cadastro das residências é baseado em dados fornecidos pelas prefeituras.

Marcos Espíndola ressalta que o sistema contribui na modernização dos serviços públicos.

“A concepção do e-Visita enquanto aplicativo para celulares e plataforma Web para gestão, propõe total mudança da abordagem do modelo anterior de registro das visitas domiciliares realizadas pelo Agente de Controle de Endemias”, explicou via assessoria.

O Projeto e-Visita Endemias foi campeão na categoria Saúde, no 1º Prêmio de Boas Práticas do Brasil Central, realizado em setembro de 2020. A premiação reúne sete estados da federação consorciados, e é destinada a servidores que realizam projetos inovadores.

Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende enfatiza que o projeto é pioneiro no Brasil. “A concepção do e-Visita enquanto aplicativo para celulares e plataforma Web para gestão, propõe total mudança da abordagem do modelo anterior de registro das visitas domiciliares realizada pelo Agente de Controle de Endemias. Isto tem nos dado excelentes resultados”, destacou via assessoria.

Até o momento a segunda fase do Programa encaminhou aparelhos celulares as cidades de Amambai, Aral Moreira, Douradina, Itaporã, Ponta Porã, Deodápolis, Glória de Dourados, Novo Horizonte do Sul, Ivinhema, Taquarussu, Fátima do Sul, Caarapó, Naviraí, Juti, Coronel Sapucaia, Tacuru, Paranhos, Maracaju, Nova Alvorada do Sul e Sidrolândia.