Servidores recebem salários no primeiro dia de outubro

Anderson Ramos / Capital News Valor estará disponível para saque na sexta-feira

Servidores estaduais de Mato Grosso do Sul vão receber os salários de setembro na primeira semana de outubro. Segundo o Governo do Estado, os depósitos serão feitos na quinta-feira (1°) e os saques estarão liberados já na sexta-feira (2), em toda a rede bancária.

De acordo com assessoria, o pagamento dos salários antes do quinto dia útil de cada mês é um compromisso do governador Reinaldo Azambuja. Para ele, a iniciativa movimenta a economia local e valoriza as categorias do funcionalismo público, que já estão acostumadas a receber nos primeiros dias do mês.

Conforme dados da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a folha de setembro tem valor de R$ 397,3 milhões. Estão na lista de remuneração cerca de 79 mil servidores ativos e inativos, como aposentados e pensionistas.