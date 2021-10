Serviços de saúde e segurança pública serão mantidos em escalas

Tamanho do texto

Com feriados prolongados, os horários de funcionamento das repartições públicas ligadas ao Poder Executivo Estadual serão alterados nesta sexta-feira, 08 de Outubro, pelo Dia do Servidor, 11 (Criação do Estado) e 12 (Nossa Senhora Aparecida).

As agências do Detran-MS e agências fazendárias estarão fechadas durante os dias do feriado. O atendimento em todo Estado volta ao normal na quarta-feira (13).

As emissões de guias para pagamentos podem ser realizadas pelo Portal Meu Detran e pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O atendimento volta ao normal na quarta-feira (13).

As Unidades de Atendimento da Rede Fácil: Guaicurus, Aero Rancho, Bosque dos Ipês e General Osório, Funtrab-MS e unidades da Casa do Trabalhador também permanecerão fechadas entre os dias 8 e 12 de outubro. O atendimento ao público será normalizado na quarta-feira (13).

Vale lembrar - Os serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos, a exemplo de saúde e segurança pública, serão mantidos por meio de escalas de serviço ou de plantão.

O Governo do Estado recomenda a utilização das ferramentas digitais para realizar consultas e serviços. O aplicativo MS Digital disponibiliza 86 serviços públicos de áreas diversas como saúde, educação, trânsito, segurança, turismo, direito do consumidor, entre outros.