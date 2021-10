Seriema adulta recebe implante de prótese feita em impressora 3D

Divulgação/Portal MS Ação tornou-se feito pioneira em animais silvestres no país

No mês de Setembro, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) realizou um procedimento de confecção de prótese em impressora 3D para uma seriema adulta. A ação envolveu a programação avançada tridimensional para a confecção do membro do animal, tornando o feito pioneira em animais silvestres no país.

A ave foi encaminhada para o centro pela Polícia Militar Ambiental (PMA) e estava com o membro amputado devido ao atropelamento ocorrido na região do município de Costa Rica (MS). Desta maneira, foi mais uma das ações realizadas pelo CRAS no suporte à vida selvagem em Mato Grosso do Sul.

Segundo o médico veterinário do CRAS, Dr. Lucas Cazati, a prótese foi feita por filamento especial para essa finalidade e foi produzida por uma impressora 3D doada pelo naturólogo Richard Rasmussen para o mesmo.

“A seriema foi vítima de atropelamento e encaminhada ao CRAS em 12 de Agosto. Ela chegou com ausência de uma das pernas devido ao atropelamento. Foi então, realizado procedimento terapêutico, exames clínicos e iniciamos o processo de produção da prótese, no intuito de proporcionar uma melhor recuperação com qualidade de vida para essa ave. Estamos agora na fase de cuidados frente a adaptação da nova perna (membro) para acompanhar a reabilitação e reintegração com outras aves da mesma espécie”, explicou o médico veterinário.

Ainda de acordo com Lucas, “o CRAS por ser pioneiro em banco de bicos e por executar esse tipo de manobra que reverbera na preservação das espécies, também conta agora com o apoio na produção de próteses para animais com ausência de membros. Em situações como essa, mesmo que um animal nessas condições não possa voltar à natureza, não haverá impeditivo, por exemplo, de que ele tenha qualidade de vida, continue se reproduzindo e gerando descendentes. Dessa maneira, a gente continua contribuindo para o equilíbrio na natureza”.

Em março de 2020, CRAS realizou implante de bico em uma arara-Canindé, com reconhecimento nacional entre as instituições de ensino superior.

O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres fica localizado no Parque Estadual do Prosa e é uma coordenadoria da Gerência de Recursos Pesqueiros e Fauna do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).